Contromano sulla statale 640, anziano bloccato: multe e patente ritirata

Non è il primo caso. E non sarà, forse, neanche l?ultimo. Questa volta però i carabinieri della stazione di Aragona sono riusciti non soltanto a bloccare, e dunque a mettere in totale sicurezza la strada statale 640: la Agrigento-Caltanissetta, ma anche ad identificare e sanzionare l?automobilista distratto. Ad essere multato ? per guida contromano su strada divisa in carreggiate, con contestuale ed immediato ritiro della patente di guida ? è stato un settantaseienne di Acquaviva Platani. Al pensionato sono stati decurtati complessivamente 15 punti dalla patente ed è stato multato anche perché era alla guida della vettura, una Fiat Punto, senza aver allacciato la cintura di sicurezza.

L?intervento dei militari dell?Arma della stazione di Aragona, che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì, è stato fatto lungo la carreggiata con direzione Caltanissetta. Non è chiaro come e perché l?anziano si sia confuso ed abbia imboccato l?errato senso di marcia, ma è certo però che ha messo a rischio se stesso e tutti gli altri automobilisti che, quel pomeriggio, erano in transito lungo la stessa porzione di statale 640. Casi di auto contromano lungo la Agrigento-Caltanissetta, tanto all?altezza di Aragona, quanto all?altezza di Castrofilippo e Canicattì sono purtroppo, ancora, all?ordine del giorno.