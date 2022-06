Non è stato trovato in casa: artigiano denunciato per evasione dagli arresti domiciliari

Non è stato trovato in casa, contrariamente a quanto avrebbe dovuto essere visto che era agli arresti domiciliari, durante il controllo effettuato dai carabinieri. E’ per l’ipotesi di reato di evasione che i militari dell’Arma di Aragona hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, l’artigiano, G. C., di 67 anni.

L’uomo, naturalmente, continuerà ad essere sottoposto a controlli sistematici, anche in orari non usuali e non è escluso che l’autorità giudiziaria possa anche disporre un aggravamento della misura (gli arresti domiciliari ndr.) alla quale è sottoposto.