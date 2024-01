La 79enne trovata morta in casa, fatta l'autopsia: sempre piu forte l'ipotesi della rapina

E' stata effettuata questa sera l'autopsia della 79enne trovata cadavere ieri in via Porcello, nel cuore della via Atenea, all'interno del proprio appartamento. L'accertamento servirà a fornire agli inquirenti una visione più chiara delle cose, a partire dalla necessità di accertare se la ferita alla testa che è stata individuata in un primo momento sul corpo sia stata provocata dalla caduta al suolo seguente ad esempio ad un malore oppure se la strada da seguire sia un'altra.

Fin dal primo istante, infatti, la polizia - che ha svolto a lungo accertamenti nell'appartamento dell'anziana - e il pm Elettra Consoli, presente fino a tarda sera sul posto con il procuratore aggiunto Salvatore Vella, non hanno escluso nessuna possibile pista investigativa sulla vicenda.

Le verifiche anzi avrebbero - sebbene non vi sia al momento nessuna conferma istituzionale - individuato quella che sarebbe apparsa come un'anomalia: dall'abitazione della donna, che non aveva figli o parenti prossimi, mancherebbero alcuni oggetti, forse anche di valore. La casa però non sarebbe stata a soqquadro come ci si potrebbe aspettare in caso di un furto. Per questo gli esiti dell'autopsia, che arriveranno verosimilmente nei prossimi giorni, saranno cruciali per dare una direzione alle attività investigative.