Piazzole di sosta invase dai rifiuti, dopo la bonifica arrivano le videotrappole

Aree di sosta invase dai rifiuti sulla statale 115, via alla bonifica e all'installazione di telecamere di sorveglianza per far scattare le sanzioni. Ad annunciarlo è il sindaco di Licata, i siti che saranno sottoposte a controlli si trovano nelle contrade Poggio di Guardia e Caterlippe.

L’operazione di bonifica è stata possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Anas.

“Purtroppo – è il commento di Pino Galanti, sindaco di Licata – è in continuo aumento il numero di chi, piuttosto che fare la raccolta differenziata, abbandona i rifiuti per strada. Era necessario ripulire le due aree di sosta per restituire decoro al nostro territorio e perciò ringrazio Anas per la fattiva collaborazione garantita. Insieme a loro, grazie alle telecamere di videosorveglianza, monitoreremo le due aree di sosta, certi che questo sistema possa costituire un deterrente. Invitiamo i nostri concittadini a seguire le regole della raccolta differenziata, utilizzando anche le isole ecologiche, senza abbandonare la spazzatura ovunque".