Coronavirus, superano quota 100 gli studenti contagiati: è lo 0,18% della popolazione scolastica

Sono attualmente 106 gli studenti positivi al Covid-19 in provincia di Agrigento. A fornire i dati è l'Ufficio scolastico regionale che, periodicamente, diffonde i numeri connessi alla diffusione del virus e derivanti dai tamponi effettuati fino allo scorso 22 marzo.

Secondo il report, dei nuovi casi riscontrati, larga parte è costituita da studenti delle scuole superiori: 53 in totale i positivi larga parte dei quali, verosimilmente, connessi alla variante inglese del virus. Un numero che dipende comunque anche dal fatto che gli allievi del II grado sono quelli più numerosi rispetto al totale, essendo poco meno della metà dell'intera popolazione scolastica provinciale. Ventitrè gli attuali positivi per le scuole di I grado, 17 per la primaria e 13 per la scuola dell'infanzia.

Sale, quindi, il rapporto medio tra alunni positivi e classi, che è di 1,27%. Questo rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni per classe).