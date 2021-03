Coronavirus tra i banchi di scuola, scattano altre chiusure per sanificazione

Lezioni sospese fino al prossimo 31 marzo in molti istituti cittadini: ecco dove

Ancora casi di Covid a scuola o in famiglie di bambini in età scolare, scattano altre chiusure per sanificazione. A deciderlo è stato il sindaco Franco Micciché con un'apposita ordinanza, l'ennesima di queste settimane.

Il provvedimento è scattato dopo la richiesta formale da parte degli istituti interessati dopo avere soggetti in quarantena (è il caso di alcuni fratellini della scuola primaria dell'Esseneto) o tamponi rapidi positivi sempre tra alunni (plesso Giardina Gallotti dell' "Anna Frank").

Stop quindi alle lezioni da lunedì 29 marzo a mercoledì 31 marzo per i plessi "Esseneto" (scuola primaria e dell’infanzia del plesso); plesso di Giardina Gallotti dell' Ics "Anna Frank"; i plessi "Giovanni Paolo II" e "Santa Chiara" di via dei Fiumi al Villaggio Mosè; il plesso "Margherita Hack", con annesso oratorio Pio X del Villaggio Peruzzo e i plessi "Malaguzzi" e "Montessori", con annesso oratorio San Francesco, siti in piazza Montessori a San Leone.