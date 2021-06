Ruba portafogli a medico e tenta prelievo di contanti al Postamat: arrestato 34enne

I carabinieri, che già avevano avviato le ricerche del ladro, si sono messi alle sue calcagna nel momento in cui ha utilizzato la carta di credito per comprare un pacchetto di sigarette

Ruba il portafogli ad un medico radiologo e con la carta di credito prima compra le sigarette e poi tenta di effettuare un prelievo di contanti al Postamat di piazza Gallo, nei pressi del circolo Empedocleo, di Agrigento. Un trentaquattrenne, ospite di una comunità alloggio di Favara per pregressi problemi con la giustizia, già sorvegliato speciale, è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il giovane è stato posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, nella stessa comunità dove alloggiava. E' accaduto tutto nel tardo pomeriggio di ieri.

Il 34enne è riuscito ad entrare - stando all'accusa - nello studio radiologico ed ha chiesto, senza mezzi termini, soldi al medico. Soldi che il sanitario stava per dargli tant'è che aveva preso il portafogli. Ma il delinquente gli ha letteralmente scippato dalle mani il portafogli con tutto il suo contenuto ed è fuggito via. Il medico ha immediatamente allertato il 112 e i carabinieri del Nor si sono immediatamente mobilitati nelle ricerche, setacciando ogni angolo della via Atenea e non solo. All'improvviso, una traccia del 34enne che aveva utilizzato una delle carte di credito del medico per acquistare un pacchetto di sigarette. E i carabinieri si sono messi subito alle sue calcagna. Poco dopo, il 34enne ha provato - e anche ripetutamente - ad effettuare un prelievo di contanti dal Postamat di piazza Gallo. Ed è proprio mentre tentava il prelievo di soldi che è stato agganciato e bloccato dai carabinieri. E' scattato l'arresto, in flagranza, per furto e indebito utilizzo di carte di credito.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo è stato posto ai domiciliari nella stessa, identica, comunità - a Favara - dove alloggiava.