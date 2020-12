I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara: alzabandiera e santa messa

Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento celebrano la loro santa patrona: Santa Barbara.

Quest'anno - a causa delle restrizioni connesse alla pandemia Covid-19 - la ricorrenza è stata celebrata in forma estremamente ridotta e senza festeggiamenti. Alla presenza del comandante provinciale Giuseppe Merendino, dei funzionari tecnici e del personale operativo in turno di servizio, si è proceduto prima all'anzabandiera e successivamente è stato deposto un omaggio floreale, in onore e ricordo dei caduti, sulla lapide posta nel giardino della caserma.

A seguire è stata celebrata - alla concattedrale di Santa Croce di Villaseta - una santa messa dal vescovo Alessandro Damiano. Ha partecipato il personale dei vigili del fuoco e i rappresentanti dell'Anvvf in quiescenza.