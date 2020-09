Risse e danneggiamenti, Firetto chiede l'intervento di prefetto e questore

"Dopo l'ennesima rissa in centro, chiedo un intervento urgente al prefetto e al questore per la sicurezza in città". Lo ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

"Insostenibile - dice - che un manipolo di delinquenti tenga sotto scacco Agrigento, che turbi la quiete pubblica e tenti di instaurare, soprattutto dopo una certa ora, allarme e preoccupazione nei cittadini che mi riferiscono ogni giorno di aver assistito a risse tra ubriachi e allo spaccio indisturbato di sostanze stupefacenti. Agrigento è ritenuta una città sicura e deve continuare a esserlo - ha aggiunto il sindaco - . Quindi tutte le forze di polizia presenti sul territorio devono intervenire per arginare ed eliminare subito questo fenomeno emergente. Gli esercenti del luogo sono stanchi di dover subire danneggiamenti a causa di questi atteggiamenti delinquenziali. La movida - conclude Firetto - è un aspetto positivo che crea economia e rende vivo il nostro centro storico fino a tarda ora, ma la presenza di avventori e clienti deve avvenire in un clima di assoluta sicurezza".