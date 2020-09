Vetrine di ristorante e pub in frantumi per tentati furti e migrante in fuga: caos in via Pirandello

Vetrine in frantumi, quelle di un ristorante e quelle di un pub, per tentare dei furti. E in un caso, è stato portato via un ipad e ben mille euro che erano in cassa. "Teatro" di una notte, l'ennesima, di violenza e microcriminalità è stata la via Pirandello dove, stamani, sono state ritrovate anche delle tracce di sangue. Verosimilmente, il delinquente che ha tentato i colpi potrebbe essere rimasto ferito. Ma non è escluso che, dopo il furto e il tentato furto, possa anche esserci stata una baruffa fra gli stessi partecipanti, a seguito della quale qualcuno potrebbe essere rimasto ferito.

Via Pirandello è stata scenario di caos, però, anche stamani. Scoperto i danneggiamenti - con furto e tentato furto - è stato lanciato l'allarme alla polizia e sul posto sono accorse le pattuglie della sezione Volanti della Questura. Stando ai racconti di chi ha assistito all'intervento dei poliziotti, pare che un agente abbia provato a fermare un immigrato - un giovane ghanese - che era stato dato, da quanti lavorano in via Pirandello, come possibile sospetto. I poliziotti avrebbero dovuto semplicemente, banalmente, controllarlo. Ma l'immigrato è scappato a gambe levate.

I poliziotti della sezione Volanti hanno setacciato vicoli e viuzze a valle della via Boccerie. Ma hanno anche visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto durante la notte.

L'attività investigativa è appena all'inizio. La polizia è al lavoro, sentendo anche gli agrigentini interessati dal doppio danneggiamento, per mettere dei punti fermi e arrivare alla piena identificazione del ladro o dei ladri.

(Aggiornato alle ore 13)