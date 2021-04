Fuoco nel magazzino del centro d'accoglienza: migranti impauriti e danni

Fiamme all'interno di un magazzino-deposito di una struttura d'accoglienza per migranti. E' accaduto stanotte, in contrada Petrusa. A lanciare l'allarme, dopo aver sentito puzza di bruciato, sono stati proprio alcuni ospiti della struttura. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale che - con diversi mezzi - sono riusciti a circoscrivere e a spegnere il rogo, evitando, di fatto, che si estendesse.

Nessun dubbio sulla natura accidentale dell'incendio che comunque ha creato un po' di allarme fra i migranti.