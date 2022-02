Affitta una villetta per pochi giorni, ma la casa vacanze non esiste: truffato turista olandese

Affitta, tramite un sito internet, una villetta fra il Villaggio Mosè e San Leone per trascorrere qualche giorno di vacanza – cinque per la precisione – ad Agrigento insieme alla moglie. Terribile la scoperta fatta dal turista olandese quando è però arrivato in città e s’è fatto accompagnare all’indirizzo che gli era stato fornito. Perché in quel punto, né in nessun’altra parte, esisteva quella villetta casa-vacanze che aveva pagato, con tanto di bonifico, circa 700 euro.

L’olandese non ha potuto far altro che recarsi alla vicina stazione dei carabinieri dove ha formalizzato denuncia, a carico di ignoti, per truffa online.

I militari dell’Arma della stazione del Villaggio Mosè hanno subito avviato, con tutti gli elementi che avevano in mano e che erano stati appunto forniti dal turista olandese, le indagini. Verifiche, accertamenti e ricostruzioni che hanno permesso – almeno questa volta si è arrivati alla svolta anche in un ennesimo caso di truffa online – d’arrivare all’identificazione dell’uomo che ha messo in atto il raggiro. Si tratta di un agrigentino trentacinquenne che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nonostante la soddisfazione di sapere che il presunto truffatore è stato identificato ed è finito nei guai grazie ad una rapida ma decisiva indagine dei carabinieri, la mini-vacanza nella città dei Templi per il turista olandese e consorte è stata, di fatto, rovinata dal raggiro subito che ha comportato anche una spesa non indifferente. In passato, a Favara, c’era stata una truffa simile. Ma in quel caso riguardava la locazione di un appartamento. E anche allora i militari riuscirono a fare chiarezza e a dare un nome e cognome a chi aveva messo a segno il raggiro.