Accesso all'Isola dei Conigli con prenotazione, ecco come si presenta la spiaggia

Primo giorno d'accesso alla spiaggia dell'Isola dei Conigli di Lampedusa con prenotazioni. Le immagini che rimbalzano sui social rendono lo scenario veramente irriconoscibile, specie in pieno luglio.

La decisione è stata presa - secondo quanto era stato già annunciato da Legambiente Sicilia, che gestisce la riserva naturale "Isola di Lampedusa" - per contingentare il numero di presenze, tutelare lo straordinario e vulnerabile ambiente costiero e garantire un’esperienza di fruizione più consapevole, rispettosa e sostenibile.

Una scelta dovuta ad alcune ordinanze che vietano l’accesso in vaste aree della spiaggia classificate a pericolosità idrogeologica. Fino ai giorni scorsi, esattamente per come è stato ogni anno, si registrava un grave sovraffollamento incompatibile con le caratteristiche del sito protetto.

Per prenotarsi (è gratuito) è possibile collegarsi on line alla pagina web www. prenotazionespiaggiaconigli.it.

A parlare di "grande successo" dell'iniziativa è Legambiente. "Siamo emozionati ed estremamente soddisfatti – dichiara il direttore della riserva Angelo Dimarca – l’adesione e la collaborazione dei turisti sono state straordinarie, anche nel tollerare qualche iniziale disagio. E’ stato rispettato il numero massimo di presenze e tutte le altre modalità operative. Grazie ai loro consigli abbiamo anche apportato da subito qualche modifica, prevedendo la possibilità già da domani di iscriversi in una lista di attesa giornaliera, per far fronte al malcostume dei prenotati che non si presentano e consentire così ad altri di godere di questo luogo ed il pieno utilizzo dei 300 posti disponibili”.