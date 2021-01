"Ha abusato sessualmente di una ragazzina", pensionato 72enne ai domiciliari

Avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina di meno di 14 anni, minacciandola per oltre un anno. Per questo motivo la squadra Mobile della Questura di Agrigento ha eseguito un'ordinanza cautelare ai danni di un pensionato 72enne di San Biagio Platani, indagato per violenza sessuale.

Gli agenti, dopo un'accurata indagine coordinata dal sostituto procuratore Giulia Amodeo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, avrebbero individuato riscontri alle notizie acquisite, permettendo di ricostruire una serie di violenze subite dalla ragazzina tra il giugno del 2018 il novembre 2019.