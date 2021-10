Rifiuti abbandonati alla zona industriale, raffica di multe per episodi risalenti a oltre 4 anni fa

Multe da 300 euro per abbandono di rifiuti: alla zona industriale di Agrigento numerosi cittadini sarebbero stati “pizzicati” dalle telecamere mentre erano si fermavano sul ciglio della strada, scendevano dalla macchina e abbandonavano sacchi di spazzatura in strada.

Adesso, a distanza di oltre 4 anni fa (alcuni episodi risalgono infatti al giugno del 2017) numerosi cittadini stanno ricevendo - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - le multe da parte del Libero Consorzio guidato dal commissario straordinario Vincenzo Raffo.

Le telecamere avrebbero immortalato gli incivili in via Miniera Ciavolotta, in piena zona ex Asi.

Negli anni successivi, in particolare nel 2018 e nel 2019, il Centro anticrimine natura di Agrigento dei Carabinieri avrebbe poi sollecitato il pagamento per le violazioni, ma senza ottenere alcun riscontro.

Adesso è intervenuto il Libero Consorzio per una nuova intimazione a regolarizzare con un versamento di circa 300 euro che rimane comunque il minimo, dato che la sanzione prevista in questi casi può anche arrivare ad un massimo di 3 mila euro.