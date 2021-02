Abbandono di rifiuti e degrado, raffica di multe: la Municipale becca tutti

Dal Comune erano stati chiari: chi trasgredisce paga. Così è stato. Ad una sola settimana di avvio, la squadra ecologia della Municipale, guidata da Gaetano Di Giovani, ha elevato 69 sanzioni.

In particolare 16 violazioni hanno riguardato l’ abbandono di rifiuti in centro città e nelle aree periferiche. I trasgressori sono stati beccati grazie a degli appostamenti su strade cittadine, rinvenimenti di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti e avvalendosi di apparecchiature video-fotografiche. Per le persone individuate la sanzione amministrativa pecuniaria è di 600 euro. Altre 51 violazioni sono state inflitte per conferimento dei rifiuti senza mastello o per errata differenziazione.

Infine 2 violazioni, accertate con lo street control. La telecamere della Municipale hanno individuato autovetture sprovviste di regolare assicurazione. "Gettare rifiuti in maniera irregolare - dicono dal Comune - diventa ormai veramente rischioso e soprattutto oneroso e le diverse squadre della polizia locale incaricate di svolgere i controlli ne sono una dimostrazione. Diventa quindi più economico e meno rischioso mettersi in regola seguendo le normative vigenti".