A fuoco escavatore a Ravanusa, Ance: "Serve una forte risposta da parte dello Stato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il presidente di Ance Agrigento, Carmelo Salamone manifesta la propria solidarietà al presidente di Ance Catania Rosario Festa per l’incendio doloso appiccato da ignoti vigliacchi in un cantiere a Ravanusa gestito da un’impresa dello stesso Festa.



“A nome mio e del Consiglio provinciale - continua - manifesto la massima vicinanza umana per questo gesto grave e inquietante, che ci fa ripiombare in anni bui. Serve adesso una forte risposta da parte dello Stato affinché forte possa restare la fiducia nelle istituzioni”.