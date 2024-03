"Viaggio di gusto - Si parte con Erika”: tre puntate dedicate all'Agrigentino

Il nuovo programma televisivo, da un’idea di Erika Mariniello giornalista curatrice e conduttrice del format per la regia di Domenico Nicoletta Puzzillo, andrà in onda il sabato alle 20 e la domenica alle 11 a partire dal 30 marzo, per quattro settimane consecutive, sul canale Alma tv, 65 del digitale terrestre.

Parte un nuovo viaggio alla scoperta dell’Italia insolita, tra ricette, luoghi e la storia di produttori che propongono eccellenze. Il tour di “Viaggio di gusto – Si parte con Erika” ricomincia con tre puntate dedicate alla provincia di Agrigento: la prima puntata racconterà il paese di Santo Stefano Quisquina; la seconda, ambientata nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, illustrerà un interessante progetto dedicato alla valorizzane del territorio attraverso dei prodotti eno-gastronomici sotto un unico marchio “Diodoros”. La terza narrerà il paese di Sant’Angelo Muxaro e una struttura ricettiva nel territorio di Aragona.

La giornalista di viaggi Erika Mariniello, da anni volto di Marcopolo tv (oggi Alma tv, canale televisivo che accorpa gli ex Marcopolo e Alice) torna con nuove puntate del format “Viaggio di gusto – Si parte con Erika” e farà scoprire ai telespettatori quello che l’Italia può offrire dal punto di vista eno-gastronomico, culturale e artistico, partendo dalla realizzazione di un ricetta locale e passando al racconto della storia di produttori enogastronomici e raccontando esperienze da fare e luoghi da vedere sul territorio.

Nella prima puntata, in onda sabato 30 marzo alle ore 20 e in replica domenica 31 marzo alle 11, il viaggio si concentrerà sul paese di Santo Stefano Quisquina, luogo famoso per l’eremo di Santa Rosalia alla Quisquina e l’ideale per chi cerca un’Italia ancora autentica. La troupe televisiva cucinerà una ricetta nel ristorante Borgo Buonanotte, racconterà la storia dell’azienda agricola Parrino, andando a vedere dal vivo anche la mungitura, consiglierà un posto dove dormire, l’equiturismo San Lorenzo Villa Kamara, e svelerà per la prima volta in tv la via del ghiaccio narrando con interviste e immagini il tour che si può fare in loco per visitare le neviere, i luoghi dove veniva conservata la neve.

Nella seconda puntata, in onda sabato 6 aprile alle 20 e in replica domenica 7 alle 11, il viaggio si sposterà nel Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento per raccontare il progetto “Diodoros”. Per la prima volta in Italia è nato un paniere di prodotti – tutti sotto un unico marchio – coltivati nelle aree della Valle dei Templi, libere da monumenti e reperti. I prodotti, ingredienti di una ricetta locale, verranno cucinati a Casa Barbadoro, un luogo restaurato per diventare il fulcro del progetto e il posto dove degustare e assaggiare questi prodotti. Dall’olio, ricavato da ulivi millenari ad agrumi, vini, mandorleti, grani antichi e molto altro il turista può vivere un’esperienza ricca di gusto conoscendo le tante eccellenze gastronomiche di questa zona della Sicilia.

La terza puntata girata sull’isola sarà dedicata al paese di Sant’Angelo Muxaro. È lì che Pierfilippo Spoto, il primo ad aver portato il turismo esperienziale in questi territori, farà vivere ad Erika Mariniello un’esperienza particolarissima, tra incontri di gente del posto, degustazioni e aneddoti. La troupe televisiva farà tappa nel Bio resort fontes Episcopi, ad Aragona, per visitare la struttura e cucinare le ricette locali.

Il programma oltre ad avere una visibilità televisiva verrà poi proposto sui canali social di Si parte con Erika e Viaggio di Gusto (Facebook, Instagram e YouTube @siparteconerika e @viaggiodigusto_tv) e sull’omonima testa giornalistica siparteconerika.com e sul portale viaggiodigusto.com

“Queste tre puntate girate in Sicilia mi hanno permesso di conoscere un’area insolita e molto particolare dell’isola. Scoprire l’Italia non solo è molto interessante, ma è anche un lavoro importante per promuovere alcuni territori meno conosciuti - commenta Erika Mariniello -. Ho iniziato a collaborare con Marcopolo tv (oggi Alma tv) all’età di 24 anni, ricordo come se fosse ieri la mia prima puntata di weekend, il programma con cui ho iniziato: proporre progetti nuovi e puntate inedite è una grande emozione. Visitare posti nuovi, incontrare le persone che li abitano, scoprire ricette e tradizioni per me è un grande arricchimento. Un lavoro reso possibile grazie ad una grande squadra di professionisti che lavorano dando sempre il massimo. Viaggio di gusto, come tutti i progetti che porto avanti, è il frutto di tanto ricerca, progettazione e post-produzione che non va mai dato per scontato”.