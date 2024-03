Ricerca scientifica per combattere il cancro, i ragazzi del liceo Leonardo acquistano le uova di Pasqua dell’Airc

Anche quest’anno il liceo scientifico e linguistico Leonardo ha voluto dare un importante contributo per sostenere la ricerca per sconfiggere il cancro. Lo ha fatto acquistando, con grande slancio e generosità, le uova di Pasqua dell’Airc, l’associazione italiana per la ricerca contro il cancro che puntualmente promuove l’iniziativa benefica per aiutare la ricerca scientifica.

Al liceo Leonardo non solo gli studenti, ma anche il dirigente scolastico e i docenti, hanno sposato il progetto ancora una volta, per non lasciare soli tutti coloro che soffrono e che ripongono le loro speranze nei progressi della medicina.