Unuci, rinnovate le cariche sociali della sezione agrigentina: ecco i nomi

Venerdì 24 e sabato s4 novembre, presso i locali del Circolo culturale Empedocleo di Agrigento, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione Unuci di Agrigento. La commissione elettorale composta dai tenenti Andrea De Castro, Gerlando e Vittorio pavone ha proclamato eletto per il 6° quinquennio consecutivo il Cavaliere tenente Carmelo Fenech per la carica di presidente.

I componenti del Consiglio direttivo sono il capitano Salvatore Lombardo, il tenente Salvatore Albano e i soci aggregati: il cavaliere Salvatore Fucà, Vincenzo Parla e Salvatore Rampello.