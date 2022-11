Tour Music Fest 2022: 6 artisti dell’Agrigentino approdano in finale alla corte di Mogol

I DJ Lucio Dance (Lucio Vinci), Dj Luxor (Elena Roscigno), Gaetano Grassagliata, Mattdeejay (Matteo D’Amore, il DJ Producer MasterMindxxx (Vincenzo Marino) ed il batterista Junior Alessio Ciraolo sono gli artisti di Agrigento che, parteciperanno alle fasi finali del "Tour Music Fest" che si terranno dal 22 al 27 novembre nella repubblica di San Marino.

Un percorso lungo 6 mesi quello compiuto dagli artisti, che sono riusciti a colpire l’esigente commissione artistica, selezionati tra oltre 20.000 proposte: adesso avranno la possibilità di aggiudicarsi l'accesso alla finalissima al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, dei rappresentanti Berklee - College Of Music e dei massimi esponenti della discografia italiana.

"Lucio Dance, Dj Luxor, Gaetano Grassagliata, Mattdeejay, MasterMindxxx e Alessio Ciraolo - dice una nota - hanno convinto la giuria del Tour Music Fest con il loro talento artistico e la loro determinazione dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima, palco che ha visto sfilare decine di musicisti emergenti ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta e molti altri, e vincere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo, strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica".