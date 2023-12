Teatro dell'Efebo, pubblicato l'avviso per nuove produzioni teatrali: ecco come partecipare

E' stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Libero consorzio di Agrigento, l'avviso per la presentazione di progetti di produzioni di teatro classico e contemporaneo. Il tema trainante sarà quello del Mito: le compagnie teatrali interessate potranno presentare opere inedite o che rappresentino il mito del periodo greco e il rapporto fra questo e il territorio della nostra provincia; oppure una produzione su testi nuovi o già conosciuti dei grandi scrittori originari del territorio provinciale.

L'opera, originale e mai rappresentata nel format che verrà proposto, va realizzata in esclusiva triennale per il teatro dell’Efebo e la compagnia dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Libero Consorzio, L’ufficio proporrà tali produzioni ai responsabili delle strutture ricettive e ad agenti di viaggio per l'inserimento nei pacchetti turistici, proponendo inoltre un calendario di repliche per il prossimo triennio.

L’avviso è riservato a compagnie professionistiche costituite con regolare partita IVA da almeno 10 anni o nelle quali il 50% degli attori e i registi abbiano almeno 10 anni di esperienza. Le istanze dovranno essere presentate entro il prossimo 11 dicembre 2023 esclusivamente tramite pec: protocollo@pec.provincia. agrigento.it