La musica americana degli anni Quaranta e Cinquanta trova posto a Santo Stefano Quisquina: successo per il concerto del "Lovesick Duo"

È stata una delle tappe fondamentali del “Sicani Creative Festival” in piazza Ansalone. La rassegna itinerante, che tocca i borghi più suggestivi della provincia, andrà avanti fino a domenica 26 settembre, giornata in cui questi musicisti concederanno il "bis"

A Santo Stefano Quisquina il suono firmato “Lovesick Duo” per una delle tappe fondamentali del “Sicani Creative Festival”. In piazza Ansalone la musica che riporta al passato - con la supervisione di Fausto Savatteri che aveva già voluto il duo anche alla recente edizione di “Festivalle” - per un concerto che è stato uno dei tanti appuntamenti di questo festival itinerante che in questi giorni celebra il territorio a 360 gradi: cultura, creatività e anche impresa per rigenerare l’area dei Sicani in modo non convenzionale.

All’anagrafe si chiamano Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi. Il loro progetto musicale affonda le radici nelle sonorità dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta. E infatti hanno proposto al pubblico un repertorio che va dal country al rock’n’roll passando per il western swing.

“Sicani Creative Festival” è uno dei progetti vincitori del “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura.

Si andrà avanti fino a domenica 26 settembre. I borghi in provincia di Agrigento che ospitano la kermesse sono Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Bivona, San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro e Cianciana.

Per il “Lovesick Duo” non si è comunque trattato dall’unica tappa in provincia per quanto riguarda il “Sicani Creative Festival”: è infatti previsto un altro concerto a Sant’Angelo Muxaro proprio il 26 settembre, giorno della conclusione della rassegna.