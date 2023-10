Spazio giochi per bambini fino a 3 anni, l’assessore Vullo: “Ecco come fare per presentare le domande”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Fino al 25 ottobre si possono presentare le domande per lo spazio gioco per i bambini dai 18 ai 36 mesi, un servizio utile per le famiglie”. L’assessore ai servizi sociali di Agrigento, Marco Vullo, comunica che sono aperte le domande per lo spazio gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi tramite cooperativa sociale, finanziato con il Pac Infanzia Rafforzamento Territoriale.

Il servizio spazio gioco offre varie attività per i bambini:

1) Spazi ludico-ricreativi;

2) Realizza spazi di accudimento e assistenza per i bambini con personale

qualificato;

3) Favorisce la socialità e lo sviluppo e le competenze per i bambini in diversi

ambiti.

Le domande vanno presentate presso il Comune di Agrigento ufficio Protocollo, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 oppure tramite Pec all’indirizzo servizio.protocollo@pec.comune.it , entro le ore 12.30 del 25 ottobre corrente mese.

La capienza massima del servizio è di 120 bambini 18/36 mesi. I requisiti per presentare le istanze oltre l’età dei bambini sono:

1) L’Isee del minore, a parità di importo sarà inserita l’istanza con un numero maggiore di minori in carico alla famiglia

2) A parità di minori in carico alla famiglia sarà inserita l’istanza del bambino di età inferiore.

Per ulteriori informazioni sull’Avviso c’è una mail dedicata: rosalia.scibetta@comune.agrigento.it.

Il servizio dovrebbe partire il 3 novembre per concludersi il 31 gennaio 2024, prorogabile fino al 31 maggio previa approvazione del Ministero dell’Interno.

"Questo avviso - conclude l’assessore Marco Vullo -dimostra come l’Assessorato e il Distretto Socio-Sanitario Ag D1 , lavorano per utilizzare tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dai vari bandi nazionali, regionali ed europei e hanno come scopo primario rafforzare il welfare per tutti i fragil"i.