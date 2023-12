Sciacca film fest, premiati ex-equo Claudio Bisio e Matteo Garrone

I film “Io Capitano” di Matteo Garrone e “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio sono i vincitori ex-equo della quindicesima edizione dello Sciacca film fest. Entrambi i film hanno totalizzato 681 voti.

Il premio del pubblico è andato a a “Scianel” di Luciano Accomando; il premio Fice Sicilia per i documentari a “Ask the Sand” di Vittorio Bongiorno; quello per la migliore opera prima lungometraggi a “Un destino migliore” di Gaetano di Lorenzo.

Nel corso della cerimonia di premiazione sono stati consegnati degli attestati a Francesco Fauci per il documentario “Il destino del Dixmude” e a Vincenzo Mandracchia per il documentario “Le sacre spine di Sciacca”. Ringraziamenti speciali per il dirigente scolastico della scuola media Inveges di Sciacca Mariangela Croce e per l'autrice del progetto grafico Federica Grisafi.