“Officier des ordre des couteaux des Champagne": importante riconoscimento per Nando Papa

Importante riconoscimento per Nando Papa, head sommelier del Verdura Resort di Sciacca, divenuto “Officier des ordre des couteaux des Champagne”. La cerimonia di investitura si è tenuta a Reims, nella splendida cornice dell’Hotel de Ville, sede della municipalità francese.

L'ordine, nato nel XVI secolo in seno alla corte di Luigi XVI, si pone come obiettivo la valorizzazione a tutto tondo delle peculiarità degli champagne, che attua anche attraverso la selezione dei “Confratelli”, designati ogni anno nel mondo. Solo tre le figure selezionate in Italia nel 2023. Papa è inoltre l'unico rappresentante in Sicilia e aveva già ricevuto l'importante riconoscimento nel 2018.

Classe 1968, di origini campane ma siciliano d’adozione, Nando Papa collabora con il Verdura Resort da dieci anni, e attualmente dirige uno staff di quattro sommelier, una wine list con oltre 800 etichette e una cantina con 5000 bottiglie.

“Sono onorato dall’opportunità di rappresentare l’Italia e il gruppo Rocco Forte Hotels in un consesso internazionale - commenta -. Il riconoscimento di 'Officier des ordre des coteaux' premia il lavoro svolto con passione e dedizione da tutto il mio team in questi anni al Verdura Resort di Sciacca".