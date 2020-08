Ferragosto, senso unico nella provinciale Lido Azzurro-Realmonte

Istituito per i giorni 14 e 15 agosto il senso unico sulla provinciale 68 Lido Azzurro-Realmonte nel tratto compreso tra il km 2+900 e il km 0+960 in direzione da Porto Empedocle verso Realmonte.

"Il provvedimento del Libero consorzio di Agrigento è stato emanato - spiega l'ente con una nota - in seguito alla richiesta del sindaco di Realmonte ed in previsione del tradizionale, notevole afflusso di veicoli nelle due giornate più affollate dell’estate, in modo da per evitare che nel tratto in questione (esattamente compreso tra la Villa Romana e il Ristorante Madison) possano originarsi problemi per il transito veicolare".