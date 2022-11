Concorso letterario “Raccontami, o Musa…", ecco chi sono i vincitori

Decretato il racconto vincitore della sesta edizione del concorso letterario nazionale “Raccontami, o Musa…”, promosso dalla associazione culturale “Musamusìa” di Licata in collaborazione con la testata giornalistica Malgradotuttoweb.

La giuria, presieduta dallo scrittore Raimondo Moncada, ha così deciso:

- 1° posto per il racconto “Che nulla vada perso”, di Giuseppina Ministeri di Ravanusa;

- 2° posto ex aequo per i racconti “La mia sfida”, di Maria Grazia Alia (Partanna) e“Il bambino maestro”, di Grazia Amalfi (Carini).

- 3° posto per il racconto “La magara”, di Giovanni Pulci (Sommatino)

La giuria, inoltre, ha assegnato una menzione speciale al racconto:“La lunga notte”, di Chiara Maria Pia Santamaria (Licata).

Componenti della giuria: Raimondo Moncada (Presidente), scrittore e giornalista;

Roberto Flauto, sociologo, università degli Studi di Napoli Federico II;

Francesca Bosa, docente di Lettere;

Giuseppina Incorvaia, docente di Lettere;

Rosaria Merro, docente di Lettere.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a gennaio. L’associazione culturale “Musamusìa”, presieduta da Lorenzo Alario, ringrazia tutti gli scrittori che hanno partecipato con una propria opera qualificando e onorando la sesta edizione del premio. Un ringraziamento sentito al direttore di Malgradotuttoweb Egidio Terrana per la collaborazione e alla cirettrice artistica del concorso Angela Mancuso.