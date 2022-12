Il presepe vivente a misura di studente: open day e rappresentazione della Natività a Monserrato

Open day per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa dell’istituto ma soprattutto un momento di aggregazione e di condivisione con la rappresentazione della Natività “a misura di studente”. La scuola “Fava” di Monserrato, guidata dal dirigente scolastico Nellina Librici, facente parte dell’istituto comprensivo “Quasimodo”, ha ospitato un presepe vivente curato nei minimi dettagli, ricreando le atmosfere, i costumi e i mestieri di un tempo. “L'allestimento - ha spiegato Nellina Librici - ha avuto lo scopo di creare l’atmosfera natalizia dando spazio ai sentimenti e al piacere di stare insieme, facendone un’occasione di incontro con le famiglie e con la realtà del territorio. Inoltre ha consentito di sperimentare forme spontanee e organizzate di partecipazione delle famiglie alle esperienze della scuola e di favorire la nascita di un sentimento di appartenenza, disponibilità e collaborazione. Per questo desidero ringraziare il personale docente, i collaboratori scolastici e le famiglie per l'impegno profuso alla realizzazione di questo meraviglioso evento”.

A ideare l’iniziativa è stata la docente di religione Monica Bellavia coadiuvata da tutti i docenti del plesso “Fava”. Grazie all’open day, inoltre, che si è svolto in concomitanza, è stata presentata una scuola in grande fermento. E’ stato messo in luce il lavoro straordinario e la professionalità del corpo docente e di tutto il personale scolastico.

“E’ la testimonianza - ha concluso Nellina Librici - che, grazie a scelte lungimiranti e forte passione forte per il proprio lavoro, si possono raggiungere lontanissime mete ed eccellenti risultati”.