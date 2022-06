Fondi del Pnrr, via libera al progetto del Distretto turistico per tre comuni dell'Agrigentino

Due milioni e mezzo di euro per i Comuni del Distretto turistico Valle dei Templi, Santa Elisabetta e Joppolo Giancaxio, capofila Sant’Angelo Muxaro.

A tanto ammonta il finanziamento relativo al bando del 20 dicembre scorso, collegato all’investimento "Attrattività dei borghi storici" del Pnrr. Obiettivo dell’intervento: la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici e, più precisamente, la “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.

"Abbiamo appreso con soddisfazione dalla comunicazione ufficiale che il progetto, a cui abbiamo collaborato come Distretto Turistico Valle dei Templi, è stato approvato e finanziato per 2.559.203,38 con un punteggio di 72. Siamo certi che questo intervento contribuirà allo sviluppo turistico del territorio - commenta l'amministratore del Distretto turistico, Fabrizio La Gaipa -. Un plauso va anche al Comune di San Biagio Platani che, come Sant’Angelo Muxaro, ha già manifestato interesse ad aderire alla DMO sostenendo il progetto Costa del Mito".