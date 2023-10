Patologia prostatica e neoplasia mammaria: primo simposio di Radioterapia

Domani e dopodomani, ad Agrigento, si terrà il primo simposio agrigentino di Radioterapia. L'evento formativo, presieduto da Michele Bono, direttore dell'unità operativa di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, si avvale del patrocinio dell'associazione italiana Radioterapia e Oncologia clinica e dell'ordine dei medici di Agrigento.

I lavori, negli spazi Temenos di via Pirandello, inizieranno alle 13.30 di domani, con il saluto del commissario dell'Asp di Agrigento Mario Zappia, del direttore sanitario aziendale Emanuele Cassarà, del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, del coordinatore regionale Airo Pietro Delia e del presidente dell'ordine dei medici di Agrigento Salvatore Pitruzzella.

La prima giornata di lavori, sarà dedicata alle scelte terapeutiche ed integrazione multidisciplinare nella patologia prostatica. La prima sessione vedrà come moderatori i dottori Michele Ruoppolo, Stefano Vitello e Andrea Girlando con gli interventi dei dottori Gioacchino Leto e Francesco Cuccia. La seconda sessione che affronterà le tematiche relative alla recidiva della malattia, vedrà come moderatori i medici Giovanni Cartia, Francesca Brovelli e Vittorio Gebbia e gli interventi dei dottori Fabrizio Rabita, Ilaria Gelo, Alessio Pepe e Dario Aiello. A conclusione della prima giornata di lavori, si affronteranno i temi legati alla malattia prostatica in fase metastatica con gli interventi dei dottori Gianluca Mortellaro, Carlo Arcara, Domenico Santangelo e la lettura magistrale del dott. Stefano Pergolizzi.

La seconda giornata congressuale discuterà di gestione multidisciplinare della neoplasia mammaria con gli interventi dei dottori Marilena Fiorino, Francesco Amato e Clarissa Filorizzo e la moderazione medi medici Nunzia Scibetta, Massimiliano Spada e Angelo Trigona. La seconda sessione affronterà la malattia locoregionale con gli interventi dei medici Massimo David, Antonio Spera e Gabriella Bini moderati dai dottori Francesco Marletta, Rosa Maria Valerio e Carmelo Sciumè. La terza e ultima sessione di lavori congressuali discuterà della malatti ain fase metastatica con gli interventi dei dottori Grazia Acquaviva e Vita Leonardi con la moderazione dei medici Salvatore Bonanno, Eugemia Bajardi e Biagio Agostara.

A conclusione degli interventi, verrà data la parola ai pazienti e alle associazioni di volontariato.