Natale al Palacongressi, la struttura torna fruibile per i grandi eventi: spesi quasi 120 mila euro per l’adeguamento

Il Palacongressi del Villaggio Mosè torna ad ospitare i grandi eventi a lungo termine e la struttura viene adeguata in tal senso, per renderla a norma con le attuali disposizioni legate allo svolgimento dei pubblici spettacoli. Un adeguamento costato quasi 120 mila euro grazie all’intervento del Parco archeologico Valle dei templi. Ormai lontani, dunque, i tempi bui della pandemia quando il Palacongressi ospitava il più grande centro vaccinazioni anti-Covid della città.

Ed è già tutto pronto per gli eventi natalizi che si svolgeranno nell’area interna ed esterna: si svolgeranno dall’8 al 26 dicembre. Ormai quasi ultimato l’allestimento della “Casa di Babbo Natale”: un luogo magico in cui elfi acrobatici, giocolieri, ballerini, clown, maghi, personaggi delle fiabe e tanti artisti s’incontreranno per dare vita a tantissimi momenti di animazione per bambini.

Ogni giorno spettacoli a tema, laboratori creativi e la possibilità di visitare lo “studio” di Babbo Natale dove riceve la posta, con le lettere dei bambini che saranno imbucate in un’apposita cassetta.

Il programma

L’8, il 16, il 19, il 22 e il 25 dicembre lo spettacolo “C’era una volta Barbie”.

Il 9 e il 10 dicembre lo show del ventriloquo Antonio Diana direttamente dalla trasmissione televisiva “Tu si que vales”.

Il 12, il 18 e il 23 dicembre “Olaf e le regine del regno di Ghiaccio”.

Il 21 dicembre il “Circo Ramingo” con Marco Privitera

Il 23 dicembre la “Tombola di Natale”.

Il 15, il 17, il 20 e il 26 dicembre “I supereroi del Natale”.

Tutte le attività si svolgeranno dalle 16 alle 20:30. Le domeniche dalle 11 alle 13.