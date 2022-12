Natale con la discoteca sotto le stelle, centinaia di ragazzi ballano ai piedi dell’albero illuminato

Centinaia di persone a ballare in piazza a Realmonte con le manifestazioni a tema promosse dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie. Momento clou del cartellone è stata la serata danzante in piazza Umberto I che ha coinvolto tantissimi giovani.

“L'obiettivo - ha detto il sindaco Sabrina Lattuca - è stato quello di dare delle risposte alle giovani generazioni con attività su misura per i ragazzi. Per questo voglio ringraziare l'assessore Leonardo Fiorica che unitamente a un giovane consigliere, Pasquale Valenti, ha proposto di inserire nel cartellone natalizio questa bellissima attività che abbiamo subito accolto e sottoscritto anche per evitare la fuga dei ragazzi in altre zone ed evitare che stiano per strada a tarda ora nei giorni di festa. Ringrazio anche le forze dell'ordine, i vigili urbani e la Protezione civile che hanno garantito la sicurezza pubblica, ma anche le attività commerciali e soprattutto i ragazzi che hanno rispettato le regole.

Ringrazio inoltre tutti gli artisti che hanno curato la manifestazione con l'amministrazione, i dj’s Alfonso Spataro, Gabriele Schillaci, Roberto Marcolo, Antonino Gagliano e il vocalist Pasquale Lo Mascolo. Stiamo programmando una serie di attività analoghe - conclude il sindaco - e siamo già a lavoro per la programmazione Carnevale”.