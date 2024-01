Istituto nazionale di bioarchitettura, nasce in città la sezione provinciale

Nella città dei templi è nata la sezione provinciale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR), presentata ieri sera nella sede dell’Ordine degli architetti, durante un incontro presenziato dal presidente nazionale INBAR Anna Carulli e dal presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola.

Il direttivo neoeletto è coordinato dall’architetto Salvo Scopelliti e composto dall’ingegnere Vittorio Nocera e dagli architetti Alfonso Lazzaro, Luisa Lo Faro, Maria Martorana, Calogero Vella e dal consigliere dell’Ordine Raimondo Zambuto.

“Oggi il rilancio della sezione di Agrigento dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura - afferma Anna Carulli - segna un momento importante di attenzione ai temi della sostenibilità ambientale. Ascoltando i neosoci nel pianificare le attività future, ho avuto modo di apprezzare la vivacità e il bisogno di approfondire la parte identitaria del proprio territorio in relazione all'ambiente e tutela del territorio”.

“L’obiettivo è quello di promuovere, nel nostro contesto provinciale – spiega Rino La Mendola - nuove politiche di gestione del territorio, fondate sui cosiddetti “appalti verdi” e soprattutto sul rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, offrendo contestualmente, al libero professionista che opera sul territorio provinciale, nuove opportunità per acquisire una formazione specialistica sui principi DNSH e sui Criteri Ambientali Minimi”.

Durante l'incontro di ieri sera è stato infatti lanciato un importante corso di 16 ore, che sarà tenuto dall’INBAR, in webinar, i prossimi 26 e 27 gennaio, per la formazione della figura professionale di “esperto in CAM” cioè in “Criteri Ambientali Minimi”; figura professionale attualmente molto richiesta nella progettazione di opere pubbliche finanziate con il PNRR e con i fondi della programmazione comunitaria 2021-2027.

In particolare, dopo l’apertura del presidente La Mendola e del presidente Carulli, hanno relazionato due esperti INBAR: l’architetto Carla Calvino, responsabile didattica dei Corsi CAM, e il fisico Antonio De Domenico, esperto in CAM (Criteri Ambientali Minimi).

A chiusura della serata, sono state assegnate le seguenti deleghe ai componenti del direttivo: Salvo Scopelliti coordinatore provinciale, Vittorio Nocera consigliere tesoriere, Maria Martorana consigliere segretario, Raimondo Zambuto consigliere con delega agli Affari istituzionali, Alfonso Lazzaro consigliere con delega alla Formazione, Luisa Lo Faro consigliere con delega alla Progettazione sperimentale e Calogero Vella consigliere con delega alla Pianificazione ambientale.