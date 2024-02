“Il borgo dei borghi 2024”: Naro cercherà di conquistare il titolo e rappresenterà la Sicilia

Naro è stata scelta per rappresentare la Sicilia per la conquista del titolo di “Il borgo dei borghi 2024", all’interno del programma di Rai3 “Kilimangiaro”.

La votazione, gratuita, è aperta dal 25 febbraio al 17 marzo 2024 sul sito https://www.rai.it/ borgodeiborghi/

A Naro, per il prossimo 18 marzo, in occasione della Primavera Narese, si terrà la Sagra del mandorlo in fiore. Durante la giornata, verrà proiettato lo spot "Nahar la Fulgentissima", realizzato in vista di "Agrigento capitale Italiana della cultura 2025". Lo spot offre una prospettiva unica su Naro, mostrandola attraverso gli occhi di due turisti che, arrivati per caso, si trovano affascinati dai monumenti, dalla storia e dalle tradizioni della città. "Siamo entusiasti di contribuire a promuovere Naro e di partecipare a un evento così significativo per la provincia di Agrigento. Lo spot è stato realizzato con il contributo prezioso di Ignazio Di Gerlando e dei cittadini naresi", ha reso noto lo stesso Di Gerlando.

"E' un'opportunità unica per la nostra Naro - ha scritto, sui social, il sindaco Maria Grazia Brandara - . Naro è uno dei 20 borghi italiani in concorso e rappresenterà tutta la Sicilia. L'amministrazione comunale ha già provveduto a inviare una lettera a tutti i Sindaci della Sicilia per chiedere il sostegno tramite voto".