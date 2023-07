Una nuova biblioteca a Montevago, il sindaco: “Investiamo sui giovani e la cultura”

Si intitola “Note tra le Righe” ed è il nuovo progetto finanziato al Comune di Montevago dal Dipartimento Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” per la realizzazione di “azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni”.

Montevago è l’unico piccolo comune siciliano inserito nell’elenco delle 97 proposte progettuali in tutta Italia ritenute ammissibili e finanziabili. Il progetto, che avrà la durata di diciotto mesi e ammonta complessivamente a 148.500 euro (compresi 30.000 euro di co-finanziamento del Comune), è stato presentato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, in partenariato con numerose altre realtà.

“Anche in questa occasione, grazie a un lavoro di squadra, alla collaborazione con le associazioni del territorio, alla professionalità e alla tempestività dei nostri uffici comunali nel partecipare ai bandi con progetti di qualità – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - siamo riusciti ad ottenere un finanziamento significativo per la programmazione di una serie di attività nella biblioteca comunale. Uno spazio pubblico importante su cui in questi anni abbiamo investito molto, sia per quanto riguarda la riqualificazione strutturale, la tecnologia e l’arredamento sia per il potenziamento dell’offerta libraria; è da tre anni, infatti, che acquistiamo libri partecipando ai bandi del ministero della Cultura e della Regione Siciliana. Adesso questo nuovo progetto che darà l’opportunità ai nostri giovani e non solo di vivere al meglio la biblioteca”.