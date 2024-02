Inaugurata la panchina della solidarietà: servirà per sensibilizzare contro la povertà educativa minorile

È stata inaugurata, in piazza Vittorio Emanuele di Menfi, una panchina della solidarietà, che ha l'obiettivo di sensibilizzare la collettività nei confronti del problema della povertà educativa minorile. A volere la panchina sono stati gli stessi ragazzi ospiti della comunità alloggio per minori gestita dalla coop "Walden" di Menfi che, anche attraverso una casa di accoglienza, assiste in totale una quarantina tra minori e donne vittime di abusi o violenze. Persone periodicamente assegnate alla responsabilità dell'istituto dai tribunali ordinari e da quelli minorili.

La panchina inaugurata a Menfi rientra all'interno di un programma promosso dall'impresa sociale "Con i bambini", dal titolo "Tutti rivendichiamo altre prospettive". I giovani ospiti della cooperativa "Walden" hanno partecipato al bando della "Youth bank", che opera grazie a fondazioni comunitarie territoriali di cui fanno parte comuni e imprese del terzo settore, che contribuiscono finanziariamente al suo funzionamento. "I ragazzi - dice Daniela Avanzato, della fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani - avrebbero potuto partecipare al bando proponendo un micro-progetto che privilegiasse loro bisogni personali, e invece hanno preferito puntare su un bene di interesse comune". "Attraverso questa panchina - conclude Michele Buscemi, direttore della cooperativa Walden - i nostri ragazzi hanno proposto non solo una iniziativa di riqualificazione e decoro urbano, ma anche un luogo d'incontro. La panchina, realizzata grazie ad alcune aziende locali, comprende una fioriera su cui è stato piantato un albero d'ulivo, simbolo di sostenibilità di una nuova vita che cresce, mentre i rami intrecciati simboleggiano le storie di cambiamento e legalità dei ragazzi". Il nome dato a questa panchina, dedicata alla memoria del fondatore della cooperativa "Walden" Nino Buscemi, scomparso recentemente, è "C'è tutto un mondo intorno".