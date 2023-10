Cinema, al festival indipendente di Varsavia nomination come miglior regista per l’agrigentino Massimo Puglisi

Altro riconoscimento internazionale per il regista agrigentino Massimo Puglisi. Trapiantato in Inghilterra ormai da diversi anni, ha ottenuto la nomination, per il suo ultimo film “Chroma Key”, come miglior regista al Grand Off World Independent Film Festival di Varsavia. La sua opera ha già ottenuto 20 riconoscimenti in tutto il mondo.

Adesso, in Polonia, è entrato nella rosa dei migliori cineasti dopo aver superato una difficile selezione di 3200 film provenienti da 80 nazioni diverse. ”Chroma Key” è stato prodotto all’Università di Southampton con attori inglesi e americani. La colonna sonora è firmata da Peter J. Robinson, autore di musiche di film con Tom Cruise, Antony Hopkins, Nicholas Cage nonché pianista arrangiatore di Phil Collins e Andrew Lloyd Weber.