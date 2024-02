Manutenzione delle strade provinciali per 440.000 euro: cercansi imprese

Avviata l'indagine di mercato per i nuovi interventi di manutenzione straordinaria delle vie del Libero consorzio.

I lavori riguarderanno le strade provinciali 59 bivio statale123-Campobello di Licata; 10 Campobello-Fiume Salso, 5A Camastra- Sottafari- C. Aronica, e la Spr 64 Campobello-Quota 284-statale 123. La procedura negoziata sarà gestita in modalità telematica e quindi saranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il portale Appalti del Libero consorzio.

L'importo a base d'asta dell'appalto è di 440.000 euro più Iva, compresi 13.200 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziati con Dm 49/2018 “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane”.

Gli interessati ad essere invitati alla procedura negoziata - rendono noto dal Libero consorzio - dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione entro le ore 12 di martedì 27 febbraio. L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica tramite la piattaforma telematica Maggioli il 28 febbraio alle ore 9 nella sala Gare del Libero consorzio in via Acrone 27.

I dettagli al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15316