Gigantesca stella contornata da luminarie in piazza Cavour, con largo anticipo si respira aria di Natale al Viale

Con largo anticipo sulla "tabella di marcia", al centro di piazza Cavour è comparsa una gigantesca stella contornata da luminarie. Comincia a respirarsi - con un po' di anticipo appunto - aria di Natale lungo il viale Della Vittoria.

Stella e luminarie hanno naturalmente ed inevitabilmente richiamato l'attenzione anche dei più distratti. E soprattutto bambini, accompagnati dalle famiglie, e giovanissimi si sono avvicinati per ammirare gli addobbi e scattare magari il primo selfie di quello che sarà un lungo periodo di festa. Il primo, dopo anni, senza l'incubo della pandemia da Covid-19.

Appare scontato che presto gli addobbi arriveranno anche nel resto della città, facendo dimenticare magari le agguerrite polemiche di quando i festeggiamenti di Natale prendevano il via con le celebrazioni in onore dell'Immacolata e non c'erano ancora le luminarie lungo via Atenea.