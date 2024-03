Collettori fognari e reti idriche, interventi di riparazione di Aica

Aica prosegue l’attività di riparazione delle reti idriche e fognarie ad Agrigento.

Negli ultimi giorni, secondo quanto fa sapere la società che gestisce il servizio idrico e di depurazione, sono stati eseguiti lavori sulle condotte idriche in via Enrico La Loggia, via Novaro, via Alfonso Principato, via Barone Celsa, piazza Primavera, via Callicratide, via Regione Siciliana, via Catania e via Belvedere a Giardina Gallotti, via Alessio Di Giovanni, via Empedocle, via dei Fiumi - salita Poggio Muscello, via Piersanti Mattarella, via Trento e via Kaos a Villaseta.

Sono stati eseguiti anche i lavori di riparazione ai collettori fognari in viale Leonardo Sciascia, piazzale Rosselli, viale dei Giardini a San Leone e in via Imera.

Infine, sono stati eseguiti anche gli interventi per il ripristino del manto stradale a seguito di precedenti lavori effettuati sulle reti idriche e sui collettori fognari su tutto il territorio comunale.