Il contenzioso sulle palazzine Iacp di piazzale Vinti, conclusi lavori a prospetti e case

Si conclude l’iter giudiziario dei lavori di rifacimento delle palazzine e degli appartamenti Iacp di piazzale Vinti, a Grotte. Dopo oltre 10 anni sono terminati i lavori di rifacimento dei prospetti e degli appartamenti.

"Alla presenza dell’ufficiale giudiziario - si legge in una nota dello studio legale Agnello -, del consulente del tribunale che ha seguito i lavori per conto del giudice dell’esecuzione, del tecnico delegato dallo Iacp e dell’avvocato Ornella Agnello, difensore dei condomini delle palazzine di via Padre Vinti, è stato sottoscritto oggi il verbale che ha sancito la conclusione a regola d’arte dei lavori".

Tutto è scaturito da un procedimento giudiziario intentato dai condomini delle palazzine di via Padre Vinti volto a ottenere l’esecuzione dei lavori di manutenzione

ordinaria e straordinaria degli appartamenti e dei prospetti delle palazzine, definito poi con la condanna dell'Iacp a eseguire tutti i lavori richiesti per un ammontare complessivo di oltre 600.000 euro.