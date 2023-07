"Un giorno in vacanza": lo speciale del Tg1 dedicato anche alla Valle e alla Scala dei Turchi

Domani alle 23.20 su Rai 1 va in onda lo Speciale Tg1 dal titolo 'Un giorno in vacanza'. Un reportage di Vincenzo Guerrizio che racconta questo periodo di ferie, passando da una famiglia di albergatori nelle Dolomiti alla spiaggia pubblica di Tramontone, a Taranto, meta di chi trascorre l'estate in città, fino a un viaggio in catamarano con alcuni ragazzi lucchesi in colonia. E poi le mete famose come la Scala dei Turchi, a pochi passi dalla Valle dei Templi ad Agrigento, chiusa al pubblico da anni o i trulli pugliesi. In

questa inchiesta vengono analizzati il turismo in Italia, quarta destinazione di viaggi al mondo, le sue potenzialità e i rischi per i luoghi più amati.