La festa della donna che dura 3 giorni: incontri a tema, concerti e collettiva con oltre 50 artiste al palazzo La Lomia

Sono cominciate ieri, 8 marzo, e si concluderanno domenica 10 le attività legate alla giornata internazionale della donna a Canicattì: 3 giorni di attività per la 21esima edizione di “DonnArte - Non solo 8 marzo”, la manifestazione organizzata dal dipartimento arte e pari opportunità del Comitato provinciale Aics di Agrigento per mettere in risalto la fantasia artistica e la creatività al femminile. Una vera e propria esplosione di idee che hanno preso forma su tele, libri, sculture, foto, oggetti di vario genere. Opere esposte al palazzo Lombardo La Lomia, a due passi dal palazzo di città e realizzate da oltre 50 artiste. Per partecipare c’è tempo fino a domenica sera.

Tantissimi i visitatori nella giornata inaugurale, con i saluti ufficiali da parte del presidente provinciale dell’Aics Giuseppe Petix, della dirigente provinciale Aics - Dipartimento arte e pari opportunità Lorella Zarbo, dell’avvocato Giovanni Salvaggio, presidente dell’associazione Athena, e della professoressa Anna Rita Alù, componente del direttivo dell’associazione Athena.

Arte, musica ma anche riflessioni a tema tra cui l’intervento del dottore Giuseppe Paci sull’endometriosi. C’è stata anche la testimonianza di Cristiane Mastrosimone, paziente affetta da fibromialgia e presidente dell’assosciazione Aisf, e della psicologa Lucrezia Saporito sugli aspetti psicologici legati alla malattia.

Inoltre la scrittrice Laura Licata ha fatto emozionare e riflettere i presenti con la sua lettera rivolta ai propri figli, inserita nella raccolta “101 lettere d’amore” edita da VgsLibri. Applausi a scena aperta per gli allievi di canto della scuola di musica “Circuiti sonori” del maestro Armando Cacciato e per le esibizioni delle attrici Patrizia Cordaro e Teresa Cinque, protagoniste di monologhi sul femminicidio ne “La verità” di Pirandello, opera decisamente attuale.

Fuori programma le poesie dedicate alla donna composte e lette da Giuseppe Butticè.

Domenica saranno premiate le artiste che hanno esposto le loro opere con alcuni momenti artistici e culturali che vedranno protagonisti Dina Saieva, presidente dell’associazione “La forza delle donne”, e di Grazia Pansica, presidente dell’associazione “Centro aiuto alla vita”. Previste anche le performance teatrali di Giusy Alaimo e Lia Cipolla, attrici dell’associazione Concordia, e di Pippo Alvaro, attore dell’associazione Concordia.

Ed ancora: interventi di Angelo Cinque, presidente dell’associazione Concordia, della scrittrice Tiziana Crisafulli, di Ignazio Enrico Marchese che leggerà uno stralcio dell’opera letteraria della Crisafulli “L’incontro (con te)” e della poetessa Antonella Airò, presidente dell’associazione Fiorò Eventi.

Per quanto riguarda la musica ci saranno il contralto Agata Sardo ed il soprano Daniela Carlino accompagnate al pianoforte dal maestro Carmelo Mantione, direttore dell’orchestra del Parnaso di Canicattì. Sul palco anche il musicista Fabrizio Montalbano e la cantante Federica Di Lucia.