Giornata della memoria, medaglia d'onore a un favarese internato per un anno e mezzo in un campo di concentramento

Sabato prossimo, 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria, il prefetto di Agrigento Filippo Romano consegnerà una medaglia d'onore a Calogero Cinquemani, internato per un anno e mezzo, fra il 1943 e il 1945, nel campo di concentramento di Bischofshofen, in Austria, e morto nel 2006.

A ritirare il riconoscimento sarà il figlio Pasquale, che ha presentato l’istanza. La vicenda viene ricostruita dal consigliere comunale di Favara, Pasquale Cucchiara. "Dopo aver letto la scheda della prefettura, ho constatato che nel mio archivio personale, dove custodisco circa 50 nominativi di compaesani che sono stati prigionieri di guerra un pò in tutti i continenti, dall’Europa all’Africa, dall’Oceania all’America, non figurava il nome di Calogero Cinquemani".

Cucchiara aggiunge: "Secondo le fonti di cui sono in possesso, questo nominativo non risulta in alcun registro e oggi siamo a conoscenza della sua storia grazie al figlio Pasquale che ha conservato i documenti, li ha fatti tradurre e si è impegnato affinché la storia di suo padre venisse riconosciuta ufficialmente dallo Stato".