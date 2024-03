Il dj canicattinese Jody Corbo vola a Pavia: sarà protagonista in consolle alla discoteca “Easy Club”

Nuova avventura per il dj canicattinese Jody Corbo: mercoledì 20 marzo sarà protagonista in consolle a Pavia nella rinomata discoteca “Easy Club” per un dj set d’eccezione.

Figlio d’arte, è stato instradato nel mondo della musica dal papà Jo che ha fatto la storia della discoteca in provincia fin dagli anni Ottanta.

L’ascesa di suo figlio Jody dunque non si ferma e supera i confini della movida agrigentina. A Pavia proporrà un dj set caratterizzato da ritmo ed energia che contraddistinguono da sempre le sue esibizioni. Jody continua a conquistare le migliori piazze oltre la Sicilia coinvolgendo il pubblico di tutte le generazioni. Dal mondo della notte arriva così un “in bocca al lupo” per il futuro di questo ragazzo.