Disturbi specifici dell'apprendimento: esperti a confronto per dare una mano d'aiuto

Si è parlato di quali sono gli ostacoli che le persone con disturbi specifici dell'apprendimento incontrano nelle diverse fasi della loro vita, come possono essere superati e quali sono i diritti a tutela. Ad ospitare il convegno regionale dal titolo “Scuola, università, lavoro e quotidianità: il percorsone i diritti delle persone con Dsa”, organizzato dalla presidente della sezione di Agrigento: Maria Bugea, è stato il teatro Pirandello.

A dare il proprio contributo sono stati i maggiori esperti nel campo della dislessia: Giacomo Stella sociologo, psicologo e docente universitario che ha parlato delle traiettorie evolutive in adolescenza e in età adulta; Sergio Messina neuropsichiatra infantile che ha parlato degli indicatori di rischio e primi problemi; Antonella Trentin, giornalista e membro comitato Dsa e lavoro Aid che ha trattato l'argomento scuola, università e lavoro. La coordinatrice regionale Leonarda Sabina Bonoche ha parlato del ruolo della famiglia e dell’associazione nel processo di inclusione sociale delle persone con Dsa.

Secondo le stime, in Italia i disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) riguardano circa 3 milioni di persone. La legge 170, per l’Aid “rappresenta certamente un traguardo fondamentale, insieme alla legge 25 del 2022, con la quale i diritti degli studenti Dsa sono stati estesi anche al mondo del lavoro”. L’obiettivo di Aid è che questi diritti siano pienamente riconosciuti e che trovino applicazione anche negli ambiti in cui non sono ancora certi ad esempio università e concorsi. L’Aid, con 14.000 soci e 85 sezioni attive su tutto il territorio nazionale, lavora per approfondire la conoscenza dei Dsa; promuovere la ricerca e accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie inclusive a scuola e nel mondo del lavoro; affrontare e risolvere le problematiche sociali legate alle persone DSA.