Tutto pronto per il grande concerto di Giusy Ferreri in piazza Marconi

E' tutto pronto ad Agrigento per ospitare stasera a partire dalle 22 la tappa agrigentina del tour di Giusi Ferreri. Lo spettacolo si terrà in piazz Marconi, dove si sta lavorando da stamattina per allestire tutto il necessario per lo show che sarà gratuito ed è estato inserito nelle celebrazioni della festa di San Calogero.

Tutto è stato finanziato dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, del Parco Archeologico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento.

“Agrigento continua il percorso già intrapreso dei grandi eventi in piazza – dichiara Costantino Ciulla, assessore comunale alla Cultura, al Turismo e ai Grandi Eventi -. Questo evento rappresenta un’occasione per accreditare ulteriormente Agrigento come una destinazione turistica ricca di eventi ed attrattive. È doveroso ringraziare particolarmente l’assessorato al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana, guidato da Elvira Amata, per questa ennesima testimonianza di affetto ed attenzione nei confronti della Capitale Italiana della Cultura 2025. Ringrazio, inoltre, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi che ha destinato un cospicuo contributo per i festeggiamenti".