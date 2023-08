Gigi D’Alessio si conferma “animale da palcoscenico”: tutti a cantare con lui, anche canzoni siciliane

Gigi D’Alessio, amatissimo ma anche detestato, ha comunque stabilito un doppio record: quella dei numeri con un “tutto esaurito” che avrebbe tranquillamente potuto fare il bis con una seconda serata e quello del coinvolgimento mandando letteralmente in visibilio gli oltre 4mila “affezionati” che si erano affrettati ad accaparrarsi i biglietti già parecchie settimane prima dell’evento.

Ieri sera, domenica, pubblico della grandi occasioni per accogliere il cantautore partenopeo, al teatro Valle dei templi di Piano San Gregorio, che ha regalato un concerto memorabile: ripercorsi 30 anni di carriera con tutti i successi che hanno reso popolarissimo quest’artista che si è mostrato davvero in grande forma, capace di riempire la scena come in pochi sanno fare. Un vero “animale da palcoscenico” insomma.

E c’è stato anche spazio per intonare qualche ritornello tipico della tradizione siciliana, confermando quindi il desiderio di molti cantanti e band che improvvisano canzoni della tradizione popolare per esaltare il pubblico locale, un pò come hanno fatto i Coldplay nelle recenti esibizioni di Napoli e Milano.

Amatissimo e odiatissimo dicevamo, un artista che divide e scatena le battute sui social, seppur sempre simpatiche e mai offensive. Una su tutte: “Ho visto gente che percorreva a piedi il viale alberato dopo il concerto di D’Alessio. Un doppio sacrificio…”.

Il prossimo appuntamento nel cartellone del festival "Il Mito" è giovedì 24 agosto con Massimo Ranieri. Seguiranno Renga e Nek il 27, Venditti e De Gregori il 30, Enrico Brignano il 7 settembre e poi gran finale con i Pooh il 19 settembre.