Prima la visita all’amico Jovanotti in stampelle, poi in viaggio verso la città dei templi: Morandi pronto a far cantare tutti

Una visita “doverosa” all’amico Jovanotti - che lo ha rinverdito grazie a canzoni nuove, fresche e moderne contenute nell’ultimo album - e poi subito in viaggio verso Agrigento. Gianni Morandi è andato a trovare Lorenzo Cherubini, in stampelle e in riabilitazione a Forlì dopo un brutto incidente in bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo, prima di dirigersi verso la Valle dei templi dove domani, martedì 8 agosto a Piano San Gregorio, terrà il primo dei due concerti siciliani del tour “Go Gianni Go” (il 10 sarà a Taormina, ndr). Il cantante ha preparato un repertorio fatto di canzoni nuove ed intramontabili. E promette di far cantare tutti.

Intanto la Tua, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici ad Agrigento, anche in questa occasione ha messo a disposizione i bus navetta che consentiranno di raggiungere agevolmente il teatro Valle dei templi a tutti coloro che intendono parcheggiare i propri mezzi al Villaggio Mosè. I bus saranno in funzione a partire dalle 19 e partiranno da piazza del Vespro, dove si trova la chiesa in fondo al viale Leonardo Sciascia. Attraverseranno tutto il Villaggio Mosè e raccoglieranno le persone che intendono andare al concerto nelle varie fermate, fino ad arrivare alla rotonda Giunone da cui poi si proseguirà a piedi per raggiungere i cancelli del teatro, distanti alcune decine di metri. A mezzanotte, in senso inverso, le navette riporteranno gli spettatori nei vari siti del viale Leonardo Sciascia fino in piazza del Vespro.

I passeggeri, dopo aver trovato parcheggio, dovranno farsi trovare in prossimità delle pensiline dedicate al trasporto pubblico urbano. Rimarrà sempre in funzione il parcheggio adiacente al teatro mentre chi vorrà invece posteggiare nella zona della clinica Sant’Anna potrà avvalersi dei taxi per raggiungere il teatro.

L’utilizzo delle navette è caldamente raccomandato soprattutto in questa particolare serata, dato che si prevede una forte congestione del traffico dovuta alla concomitanza dell’Ellenic Music Festival che si svolgerà nel vicino teatro della Panoramica dei templi. Zona in cui, proprio ieri, in occasione dell’ingresso gratuito alla Valle, si sono registrati forti rallentamenti dovuti al parcheggio selvaggio.

I biglietti per assistere al concerto di Gianni Morandi sono ancora disponibili on line qui